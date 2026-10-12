Янаки Милев допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира в Катания

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев не успя да се класира за основната схема на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Катания (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният състезател отстъпи на 12-ия поставен представител на домакините Федерико Янаконе с 6:7(5), 6:4, 6:7(2) за три часа и половина на корта.

Милев изостана с 1:5 в първия сет, успя да спечели пет поредни гейма и си осигури тайбрек, но в него отстъпи с 5:7 точки. Във втората част българинът поведе с 3:1 след пробив в третия гейм и впоследствие успя изравни общия резултат. В решаващия трети сет Милев на два пъти пропиля пробив аванс и се стигна до тайбрек, в който загуби шест поредни точки и отстъпи с 2:7.

Янаки Милев ще стартира утре в надпреварата на двойки със Сандро Коп (Австрия) срещу водачите в схемата Доминик Речек и Даниел Синяков (Чехия).

Братята Радослав и Васил Шандарови също ще участват при дуетите срещу вторите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Коди Пиърсън (Австралия).