Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" във Флоренция

Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин и сънародникът му Радослав Шандаров загубиха от поставените под номер 1 в схемата представители на домакините Франческо Форти и Филипо Романо с 2:6, 3:6 за 54 минути на корта.

На сингъл Милев достигна до втория кръг, след като стартира от квалификациите, записвайки три победи и едно поражение.