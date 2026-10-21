Янаки Милев постигна трета поредна победа на сингъл на турнир във Флоренция

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" във Флоренция (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният българин, който премина успешно квалификациите след две победи, надделя над поставения под №2 в схемата представител на домакините Лоренцо Джустино с 6:1, 6:7(3), 6:3 за три часа и 19 минути. Така Милев записа трети пореден успех в надпреварата.

Двубоят беше прекъснат във втория сет снощи поради настъпилата тъмнина, днес започна по-късно от планираното заради дъжд, но в крайна сметка се доигра и завърши с успех за национала.

Милев доминираше изцяло в първия сет, но в тайбрека на втората част загуби четири поредни точки в края и Джустино изравни резултата. В третия сет след 3:3 българинът взе три поредни гейма и затвори срещата с втория си мачбол.

Националът заработи 7 точки за ранглистата на АТP, в която през тази седмица заема 535-ото място, както и 910 евро от наградния фонд на надпреварата.

Следващият му съперник ще бъде друг италианец - Филипо Романо.

Българинът участва и в надпреварата на двойки със сънародника си Радослав Шандаров. Те се класираха без игра за четвъртфиналите след отказ на съперниците им.