Янаки Милев приключи впечатляващата си серия от пет победи на крачка от финала в Палермо

Българският национал за Купа „Дейвис“ Янаки Милев приключи участието си на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50“ в Палермо, Италия, след като отпадна на полуфиналите на сингъл. Надпреварата се провежда на клей и е с награден фонд от 56 700 евро.

Милев отстъпи пред четвъртия поставен в основната схема Франческо Пасаро от Италия с 2:6, 1:6 след 68 минути игра.

Двубоят беше временно прекъснат след края на първия сет, а впоследствие приключи след полунощ българско време. Италианецът успя да наложи превъзходството си и не позволи на българския тенисист да намери път към обрат.

Въпреки поражението Милев може да бъде доволен от представянето си в Палермо, където записа пет последователни победи, преди да достигне до полуфиналната фаза.

Българинът започна участието си още от квалификациите, които преодоля след два поредни успеха. Впоследствие продължи победната си серия и в основната схема, където спечели още три срещи, за да си осигури място сред най-добрите четирима в турнира.

Силното му представяне ще донесе и важен актив за световната ранглиста. Милев заработи 17 точки за класацията на ATP, в която през настоящата седмица заема 619-ото място.

Така българският национал завършва участието си в Палермо с положителен баланс и ценен състезателен опит срещу силни съперници на ниво "Чалънджър“.

За Милев предстои ново предизвикателство на италианска земя. През следващата седмица той ще участва в турнир от същите серии в Катания.