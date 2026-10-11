БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Янаки Милев приключи впечатляващата си серия от пет победи на крачка от финала в Палермо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Българският национал отстъпи на четвъртия поставен Франческо Пасаро, но си осигури 17 точки за световната ранглиста след силното представяне в Италия

янаки милев записа четвърта поредна победа тенис турнира сериите чалънджър палермо
Слушай новината

Българският национал за Купа „Дейвис“ Янаки Милев приключи участието си на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50“ в Палермо, Италия, след като отпадна на полуфиналите на сингъл. Надпреварата се провежда на клей и е с награден фонд от 56 700 евро.

Милев отстъпи пред четвъртия поставен в основната схема Франческо Пасаро от Италия с 2:6, 1:6 след 68 минути игра.

Двубоят беше временно прекъснат след края на първия сет, а впоследствие приключи след полунощ българско време. Италианецът успя да наложи превъзходството си и не позволи на българския тенисист да намери път към обрат.

Въпреки поражението Милев може да бъде доволен от представянето си в Палермо, където записа пет последователни победи, преди да достигне до полуфиналната фаза.

Българинът започна участието си още от квалификациите, които преодоля след два поредни успеха. Впоследствие продължи победната си серия и в основната схема, където спечели още три срещи, за да си осигури място сред най-добрите четирима в турнира.

Силното му представяне ще донесе и важен актив за световната ранглиста. Милев заработи 17 точки за класацията на ATP, в която през настоящата седмица заема 619-ото място.

Така българският национал завършва участието си в Палермо с положителен баланс и ценен състезателен опит срещу силни съперници на ниво "Чалънджър“.

За Милев предстои ново предизвикателство на италианска земя. През следващата седмица той ще участва в турнир от същите серии в Катания.

#"Чалънджър 50" в Палермо #Янаки Милев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
2
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
3
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
4
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
5
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да повлияе върху цените на дизела
6
Президентът Илияна Йотова се надява сделката между Путин и Тръмп да...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
5
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: ATP

Карлос Алкарас и Стефанос Циципас с победин в Шанхай
Карлос Алкарас и Стефанос Циципас с победин в Шанхай
Даниил Медведев и Оже-Алиасим продължават напред в Шанхай след обрати Даниил Медведев и Оже-Алиасим продължават напред в Шанхай след обрати
Чете се за: 03:57 мин.
Янаки Милев продължава победния си ход в Палермо и е на полуфинал Янаки Милев продължава победния си ход в Палермо и е на полуфинал
Чете се за: 01:32 мин.
Александър Бублик се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай Александър Бублик се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай
Чете се за: 01:27 мин.
Хуберт Хуркач отстрани четирикратния шампион Новак Джокович във втория кръг на Мастърса в Шанхай Хуберт Хуркач отстрани четирикратния шампион Новак Джокович във втория кръг на Мастърса в Шанхай
Чете се за: 01:27 мин.
Александър Зверев стартира с успех на Мастърса в Шанхай Александър Зверев стартира с успех на Мастърса в Шанхай
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Промени в движението заради втория ден на Софийския маратон Промени в движението заради втория ден на Софийския маратон
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Вятър и дъжд в неделя, новата седмица започва с гръмотевични бури Вятър и дъжд в неделя, новата седмица започва с гръмотевични бури
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Водолази в Марица търсят оръжието на убийството на Илиян Филипов?
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трима души пострадаха при нападение с нож в университет във Варшава
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Модерно успешно образование – как го правят в Естония
Чете се за: 13:50 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ