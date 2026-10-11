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Янаки Милев стартира с победа в квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Победа за българския тенисист в Катания.

янаки милев започна убедителна победа турнира скопие
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Катания (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който снощи игра 20 минути след полуфинал на полуфиналите на турнир "Чалънджър" в Палермо, се наложи над №3 в пресявките Максим Шазал (Франция) с 6:4, 7:6(2) за два часа и пет минути игра.

Българинът взе подаването на съперника си в десетия гейм и спечели първия сет. Втората част беше изключително оспорвана

Националът заработи 1 точка за световната ранглиста, а за място в основната схема ще срещне утре Федерико Янаконе (Италия).

Милев ще играе и в турнира на двойки заедно със Сандро Коп (Австрия), а първите им съперници са №1 Доминик Речек и Даниел Синяков (Чехия).

Братята Радослав и Васил Шандарови излизат срещу поставените под №2 Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Коди Пиърсън (Австралия).

#Янаки Милев

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