Янаки Милев записа четвърта поредна победа на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Палермо

Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Палермо (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Милев, който премина успешно квалификациите след две победи, се наложи над осмия поставен и 271-и в световната ранглиста Бувайсар Гадамаури (Белгия) с 6:2, 7:6(5) за час и 52 минути на корта. Така той записа четвърти пореден успех в надпреварата.

Българинът спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2, за да затвори убедително първия сет. Във втората част той изостана с 2:5, но успя да обърне резултата до 6:5. Сетът беше решен в тайбрек, в който националът спечели две поредни точки след 5:5 и стигна до крайния успех.

С тази победа Милев заработи 1620 евро и 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема номер 619. За място на полуфиналите българинът ще играе срещу победителя от мача между втория поставен Лоренцо Джустино (Италия) и Карлос Санчес Ховер (Испания).