Яник Синер, Даниил Медведев и Карлос Алкарас се класираха за четвъртфиналите в Шанхай

Водачът в световната ранглиста Яник Синер (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" в Шанхай с награден фонд 9 милиона долара.

Синер надделя над 14-ия поставен Бен Шелтън (САЩ) с 6:4, 7:6(1) за час и половина и навръх 22-ия рожден ден на американеца.

Италианецът вече води с 4:1 победи срещу съперника, като взе реванш за единствената си загуба в първия мач помежду им на същата фаза на турнира в Шанхай през миналия сезон.

Шелтън стартира страхотно, като спечели първите 16 точки на собствен сервис, но при 4:4 се пропука и допусна пробив, който се оказа решаващ за изхода на първия сет.

Във втората част американецът беше близо до брейк, след като дръпна с 40:0 в осмия гейм, но Синер взе пет поредни разигравания при собственото си подаване, а в последствие се стигна до тайблрек. В него италианецът направи нова силна серия от седем последователни точки, за да триумфира.

