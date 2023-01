Яник Синер достигна до третия кръг на Australian Open

Яник Синер се класира за третия кръг на Australian Open. Под един от покритите кортове, Синер надигра Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:2, 6:2.

Докато някои мачове от първия кръг все още не са завършили заради дъжда, 21-годишният италианец се възползва от възможността да играе на един от трите покрити корта в Мелбърн Прак и след час и 44 минути игра да си осигури продължаване напред.

„Много съм щастлив, че съм в следващия кръг“, каза Синер и благодари на феновете си за подкрепата по трибуните.

Синер стигна до победата, като реализира всичките си пет точки за пробив, като същевременно не даде шанс за пробив на собствен сервис, диктувайки по-голямата част от разиграванията както на сервис, така и на ретур.

That was some performance



Jannik Sinner drops just games against Etcheverry!



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/JtK8q4g3IE