Яник Синер с труден успех в Хърватия

Яник Синер победи Жауме Мунар с 6:4, 6:4 на 1/8-финалите на тенис турнира в Умаг, Хърватия.

Двамата тенисисти си размениха по един пробив на старта на двубоя. Равенството се запази до резултат 4:4 гейма, след което поставеният под №2 в схемата на турнира успя да спечели нов сервис гейм на противника. Италианецът затвърди пробива си, за да поведе в сетовете.

През втората част състезателите отново си размениха по един пробив. Яник Синер усети несигурността у опонента си, и осъществи втори пореден пробив. Във финалния гейм испанецът отрази пет мачбола, но №10 в света сложи точка на спора след 1 час и 56 минути игра.

Off the mark @janniksin advances to the quarter-finals with a 6-4 6-4 victory over Munar!#CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/BcycSo1Zz0