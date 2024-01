Яник Синер си осигури мач с Джокович на крачка преди спора за титлата в Мелбърн

Яник Синер се класира за полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис за първи път в своята кариера. Четвъртият поставен италианец победи Андрей Рубльов с 6-4, 7-6(5), 6-3. Синер се наложи в мач продължил близо 2 часа и 40 минути и така се класира в Топ 4 на турнира от Големия шлем в Мелбърн от пет участия до момента.

