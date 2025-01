Ясна е пълната картина след края на основната фаза в Лига Европа

Основната фаза на Лига Европа вече е в Историята. Както е известно, първите осем отбора в крайното класиране си заслужиха място директно на осминафиналите във втората по сила надпревара, организирана от УЕФА. От своя страна тимовете, които се наредиха между 9-та и 24-та позиция, ще минат през фазата на плейофите.

Своето европейско участие през този сезон приключиха отборите, завършили между 25-то и 36-то място. Надпреварата напусна и българският представител – Лудогорец, тъй като се нареди на 33-та позиция в подреждането. Жребият за следващата фаза ще се проведе в петък.

