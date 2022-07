Яспер Филипсен триумфира в етап №15 от Тур дьо Франс

Яспер Филипсен от тима на Алпесин-Декьонинк спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция. Той премина трасето от Родез до Каркасон с дължина от 202,5 километра за 4:27.27 часа.

Белгиецът триумфира след фотофиниш и по този начин изпревари сънародника си Ваут ван Аерт от Йъмбо-Висма, който остана втори. В етапа имаше само две изкачвания от трета категория.

