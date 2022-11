Йокич с рекорден трипъл-дабъл при победа на Нъгетс над Тъндър

Двукратният MVP на Националната баскетболна асоциация (НБА) Никола Йокич се превърна в центъра с най-много трипъл-дабъли в историята на лигата, след като помогна на своя тим да победи Оклахома Сити Тъндър със 122:110 точки като гост в мач от редовния сезон.

Йокич записа 15 точки, 13 борби и 14 асистенции за своя 79-ти трипъл-дабъл, с което задмина постижението на легендарния Уилт Чембърлейн. Арън Гордън добави 27 точки за успеха при близо 77 процента стрелба, Джамал Мъри вкара 24 точки, а Нъгетс стреляха при 53,6 процента успеваемост. За Тъндър отново над всички бе Шей Гилгъс-Алекзандър с 37 точки, а Лугенц Дорт се отчете с 19 точки.

