Юнес Ебнуталиб се разписа за победата на Айнтрахт Франкфурт срещу Кьолн в Бундеслигата

Юнес Ебнуталиб вкара единствения гол, а Айнтрахт Франкфурт спечели с 1:0 срещу Кьолн в мач от шестия кръг на германското първенство. Франкфурт победи за първи път от 12 септември, след което направи равенство с Фрайбург и загуби от РБ Лайпциг.

„Това бе много, много важен успех за целия клуб. Трябваше да покажем реакция и останахме позитивно настроени, преследвайки тази цел. Доволни сме от това, че успяхме да победим“, заяви капитанът Робин Кох за Sky.

Успехът дойде едва в 77-ата минута, когато Ебнуталиб направи двойно подаване с Ноел Асеко. Той го изведе на стрелкова позиция и нападателят преодоля вратаря на съперника от близко разстояние.

"Орлите" се изкачиха на осмо място в класирането с осем точки, колкото имат и намиращите се пред тях Вердер Бремен и Аугсбург.