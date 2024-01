Юрген Клоп обяви, че напуска Ливърпул в края на сезона

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп изненадващо обяви, че ще напусне поста си в края на сезона след осем години и половина, които германският специалист прекара на "Анфилд".

Новината за раздялата между Клоп и "мърсисайдци" беше потвърдена и на клубния сайт, а от ръководството на 19-кратните шампиони на Англия анонсираха още, че с отбора ще се разделят помощниците на Юрген Пепийн Лийндърс и Петер Кравиец, както и треньорът за развитие на елита Витор Матос.

Бившият наставник на Майнц 05 и Борусия Дортмунд аргументира решението си да си тръгне с това, че му "липсва енергия", допълвайки, че не може да върши една и съща работа "отново и отново".

"Нямам енергия. Сега нямам никакъв проблем, очевидно. Знаех от дълго време, че ще трябва да го обявя в един момент, но сега съм абсолютно добре. Знам, че не мога да върша тази работа отново и отново, и отново, и отново", допълни немският специалист.

