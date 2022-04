Юрген Клоп подписа нов договор с Ливърпул

Наставникът на Ливърпул Юрген Клоп подписа нов договор с клуба. Според медиите на Остова споразумението между треньора и отобра е до лятото на 2026 г.

Неговите помощници Пепийн Ландерс и Петер Кравйетц също преподписаха с "мърсисайдци".

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club!