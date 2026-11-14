Юрген Клоп: Трябва да свикнем с мисълта, че сме наистина добър отбор

Селекционерът на германския национален отбор Юрген Клоп не скри задоволството си след победата с 3:1 над Сърбия в Белград в двубой от Лигата на нациите. Специалистът отличи развитието на своите футболисти, като подчерта, че отборът постепенно започва да показва истинските си възможности.

"Отборът изигра наистина страхотен мач. Мисля, че трябва малко да свикнем с мисълта, че сме наистина добри и можем да бъдем много добри. Разбира се, можехме да отбележим повече голове, но казах на момчетата, че в момента това изобщо не ме интересува“, заяви Клоп след срещата.

Германският специалист подчерта, че изграждането на конкурентоспособен национален отбор изисква време и търпение, а резултатите не бива да бъдат единственият критерий за оценка на напредъка.

"Не можем да говорим за започване на процес и развитие, а след това всеки път да очакваме, че вече трябва да сме по-напред. Днес имаше толкова много изключително добри моменти. Намерихме решения при притежанието на топката, доминирахме, а пресата ни след загуба на владението беше великолепна. Интензивността също беше на най-високо ниво“, допълни той.

Клоп призна, че Германия е изпитала известни затруднения след почивката, когато домакините са повишили агресията си и са нарушили ритъма на Бундестима.

"Сърбите излязоха по-агресивни през второто полувреме, а ние загубихме ритъма си. Те трябваше да променят всичко в играта си, което беше по-лесната задача. За щастие Браян Груда бързо сложи край на краткия им подем. След това играта стана по-твърда и се стигна до червените картони. Радвам се, че приключихме без контузии“, коментира наставникът.

Особено внимание Клоп отдели на 22-годишния Браян Груда, който отбеляза впечатляващо попадение при дебюта си за националния отбор.

"Браян е изключителен талант с необикновени качества. Понякога дриблира прекалено много, а в дефанзивен план има моменти, в които участва, и други, в които не го прави. Не искам обаче да му отнемам нищо от начина на игра. Днес беше прекрасно да се наблюдава как редуваше простите решения с поемането на риск“, обясни Клоп.

Селекционерът коментира и решението си да остави на резервната скамейка младия талант на Байерн Мюнхен Ленарт Карл, който не получи игрови минути.

"Не е приятно за един млад футболист да не започне като титуляр или изобщо да не влезе в игра. Но днес едни играчи бяха решаващи, а утре ще бъдат други. Ленарт тренира великолепно и е напълно интегриран в отбора. Той ще играе за Германия, нямам никакви съмнения в това“, категоричен беше специалистът.

Клоп обърна внимание и на по-голямата цел пред германския национален отбор – да възстанови доверието в качествата на германския футбол.

"Ние сме тук, за да покажем на всички, че германският футбол е в добро състояние, че е в добри ръце, че разполагаме с качествени футболисти и работим усилено. Не е достатъчно само атмосферата в отбора да бъде добра. Първата ни задача е хората отвън да видят, че можем да играем футбол“, заяви Клоп.

Победата в Белград увеличи актива на Германия на осем точки и запази възможността отборът сам да реши съдбата си в турнира.

"Искахме да си осигурим този решаващ мач в Берлин и го направихме. Сега имаме осем точки вместо пет, което звучи и се усеща много по-добре. Имаме възможност сами да си осигурим класирането за следващата фаза и това е важно“, завърши германският селекционер.

В последния си двубой от груповата фаза Германия ще приеме Нидерландия в понеделник на Олимпийския стадион в Берлин в пряк сблъсък за място на четвъртфиналите в Лигата на нациите.