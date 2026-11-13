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Германия на Хер Клоп победи Сърбия и ще спори с Нидерландия за място на четвъртфиналите в Лигата на нациите

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Спорт
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Възпитаниците на Юрген Клоп се наложиха с 3:1 в Белград, а дебютантът Браян Груда се отличи с впечатляващо попадение

германия победи сърбия спори нидерландия четвъртфиналите лигата нациите
Снимка: AP Photo
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Германският национален отбор по футбол постигна убедителна победа с 3:1 като гост на Сърбия в двубой от Лигата на нациите. С успеха възпитаниците на Юрген Клоп запазиха шансовете си за класиране на четвъртфиналите, като решаващ за тях ще бъде предстоящият сблъсък с Нидерландия в понеделник.

Автогол на Срджан Бабич и попадения на Флориан Вирц и дебютанта Браян Груда осигуриха успеха на четирикратните световни шампиони. За домакините се разписа Бабич, който частично се реваншира за грешката си в началото на срещата.

Германия започна по отличен начин двубоя в дъждовния Белград и поведе още в третата минута. След центриране на Максимилиан Мителщад от ъглов удар Кай Хаверц игра с глава, а топката се отклони в Срджан Бабич и попадна в мрежата на Ваня Милинкович-Савич.

В 14-ата минута германците удвоиха аванса си. Флориан Вирц демонстрира отлична техника и прехвърли сръбския страж с елегантен удар, след като малко по-рано Хаверц пропусна възможност да се разпише след подаване на Александър Павлович.

Гостите продължиха да контролират събитията на терена, като поддържаха високо темпо и бързо възстановяваха притежанието на топката. Вирц и Джонатан Та пропуснаха възможности да направят преднината още по-убедителна преди почивката.

Един от най-добрите футболисти на терена беше Браян Груда, който направи впечатляващ дебют за представителния тим. Крилото на РБ Лайпциг създаваше постоянни проблеми на сръбската защита с бързината и индивидуалните си действия.

В 50-ата минута Груда увенча силното си представяне с великолепно попадение. Той започна самостоятелен пробив още от собствената половина, преодоля няколко съперници и завърши атаката с точен удар с левия крак в десния ъгъл за 3:0.

Шест минути по-късно Сърбия успя да върне едно попадение чрез Срджан Бабич, който този път се разписа в правилната врата.

След гола домакините опитаха да окажат по-сериозен натиск, но Германия продължи да създава положения. В 70-ата минута Дери Шерхант уцели гредата, а попадение на Йошуа Кимих от далечно разстояние не беше зачетено заради намеса на Кай Хаверц, който пречеше на видимостта на вратаря.

Четвърт час преди края Никлас Фюлкруг се завърна в националния отбор, записвайки първото си участие за Германия от 2025 година.

В заключителните минути Сърбия остана с девет души на терена. В 76-ата минута Ваня Драгоевич получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Йошуа Кимих, а в 89-ата Андрия Живкович също беше изгонен за неспортсменско поведение.

Срещата се проведе при необичайна атмосфера на стадион "Райко Митич“ в Белград. Заради наказание на УЕФА за расистко и дискриминационно поведение на сръбски привърженици на трибуните бяха допуснати само около 5000 ученици. Германия получи подкрепа и от приблизително 50 свои запалянковци.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Сърбия по футбол #национален отбор на Германия по футбол

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