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Нидерландия на Шави Ернандес разби Гърция и отправи предупреждение към Германия

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Тиджани Райндерс отбеляза хеттрик, а "лалетата“ оглавиха групата преди решаващия сблъсък с Бундестима

Нидерландия на Шави Ернандес разби Гърция и отправи предупреждение към Германия
Снимка: AP Photo
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Националният отбор на Нидерландия постигна впечатляваща победа със 7:0 над Гърция в двубой от група А2 на Лига А в турнира Лига на нациите. Пред 51 221 зрители на стадион "Йохан Кройф Арена“ в Амстердам възпитаниците на Шави Ернандес не оставиха никакви шансове на своя съперник и му нанесоха първо поражение в надпреварата.

Тиджани Райндерс се превърна в големия герой за домакините, след като реализира хеттрик още през първото полувреме. Юриен Тимбер добави две попадения, а по веднъж се разписаха Крисенсио Съмървил и Дониел Мален.

Нидерландците започнаха вихрено срещата и поведоха още в шестата минута. Съмървил се възползва от грешка в гръцката защита и откри резултата.

Само шест минути по-късно домакините удвоиха аванса си. Джоуи Веерман изведе отлично Тиджани Райндерс, който с мощен удар изпрати топката в мрежата за 2:0.

В 18-ата минута Райндерс се разписа за втори път, след като засече от близка дистанция подаване на Дониел Мален.

Полузащитникът на Ал Кадсия оформи своя хеттрик в 33-тата минута. След подаване с глава на Дензъл Дъмфрис той отново преодоля гръцкия вратар и отбеляза 11-ото си попадение с екипа на националния отбор.

Головото шоу продължи и в 40-ата минута, когато Мален намери Юриен Тимбер, а защитникът на Арсенал реализира първото си попадение за представителния тим на Нидерландия. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при разгромното 5:0.

След подновяването на играта домакините не намалиха темпото. В 59-ата минута Тимбер се разписа за втори път след асистенция на Дензъл Дъмфрис и направи резултата 6:0.

Само две минути по-късно Дониел Мален също записа името си сред голмайсторите. Нападателят на Рома завърши поредната резултатна атака на „лалетата“, оформяйки крайното 7:0.

С категоричния успех Нидерландия запази серията си без поражение и оглави група А2 с три точки преднина пред Гърция и Германия. Бундестимът също постигна победа в петък, след като се наложи с 3:1 при гостуването си на Сърбия.

В последния кръг Нидерландия ще гостува на Германия в понеделник, докато Гърция ще приеме Сърбия.

Първите два отбора в крайното класиране ще се класират за четвъртфиналите на Лигата на нациите, а завършилият на трета позиция може да бъде принуден да играе плейоф за оставане в Лига А.

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