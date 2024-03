За трета поредна година Швьонтек достига до полуфиналите в Индиън Уелс

Ига Швьонтек се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд от 9.25 милиона евро. Лидерката в световната ранглиста победи в първия сет с 6:4 Каролин Возняцки, която прекрати участието си в мача в самото начало на втората част.

Полякинята, спечелила титлата в Индиън Уелс през 2022 година, изоставаше с 1:4, но направи обрат до 6:4, след което поведе с 1:0 и във втория сет. Тогава датчанката получи контузия в десния крак и не можа да продължи участието си в срещата.

Бившата водачка в класацията на WTA Возняцки спечели финала в Индиън Уелс през 2011 година, докато Швьонтек ще играе на трети пореден полуфинал в Калифорния.





Iga Swiatek advances to the semifinals after Caroline Wozniacki is forced to retire due to injury at 6-4, 1-0.@iga_swiatek | #IndianWells pic.twitter.com/BhNWUf35nL