Задачата на Саутгейт

Англия в момента разполага с огромен брой висококачествени играчи, които събрани на едно място образуват отбор, за който често се използва изразът "златно поколение". Такова преди време имаше Испания, после Белгия, сега в последните години тимът под прицел заради вълшебните си футболисти е Англия. Само се замислите, че в редиците на "Трите лъва" в момента са Хари Кейн, Рахим Стърлинг, Маркъс Рашфорд, Фил Фоудън, Букайо Сака, Джеймс Мадисън, Джуд Белингам. И кой ли още не! Но по някаква причина отборът все още не успява да спечели титлата, която толкова много бленува и за която на Острова дори от суеверие не смеят да говорят. Да, 1966-а вероятно никога няма да избледнее в съзнанието на любителите на футбола в Англия, но онзи триумф е преди почти 60 години. Бяха близо на европейското първенство - загубиха финала, бяха близко на последните два Мондиала - отпаднаха на полуфинал и на четвъртфинал от Франция в двубой, за който предварително се знаеше, че ще определи финалиста на турнира в Катар, след като в този поток на полуфинал съперник щеше да е Мароко. В Англия започват все по-често да си задават въпроса: „Ако разполагаме с подобни състезатели, дали тогава вината не е в треньора?“

Гарет Саутгейт има на разположение брилятни играчи, което, разбира се, е лукс, макар и понякога да трябва да потушаваш буйно поведение, войни на егото и разпри в съблекалнята. Но по-важната задача за мениджъра на "Трите лъва" е не да е омиротворител, а да избере точните играчи, с които и догодина да преследва европейската корона по терените на вечния съперник - Германия. Ясно е, че Англия ще се класира за шампионата на Стария континент, но дали ще го спечели? Ако ме питате към днешна дата - не, няма да го направи. И причината доста вероятно наистина може да се окаже инатът на Саутгейт и често странните решения.

️ "I liked the control of the game we had... We played with real composure up until the final third."



England manager Gareth Southgate reflects on Saturday's 1-1 draw with Ukraine pic.twitter.com/z0bj3u5IUg