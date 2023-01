Загуба за Сепси и Христова в Еврокъп, Константинова отбеляза 13 точки в Исландия

Първа загуба записа румънският Сепси на Борислава Христова в турнира Еврокъп. Румънките отстъпиха на френския АСВЕЛ със 76:91 като гост в елиминациите.

Националката бе над всички за Сепси и реализира 25 точки, като бе 7/16 при стрелбата си от средно разстояние, 3/5 от тройката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Борислава Христова добави 3 борби, 6 асистенции и 1 открадната топка за 34 минути на паркета като титуляр.

Реваншът ще бъде на 1 февруари в северната ни съседка.

Galatasaray, Angers, ASVEL and Cadi La Seu started the Round of 16 with a bang



The journey will continue tomorrow with 4 more games #EuroCupWomen