Зашеметителен "дабъл-дабъл" на Антъни Дейвис изведе ЛА Лейкърс до победа срещу Шарлът

Антъни Дейвис отбеляза 42 точки и спечели 23 борби при победа на Лос Анджелис Лейкърс със 112:107 срещу Шарлът Хорнетс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. "Езерняците" са пети в класирането на Западната конференция с баланс 26-17.

AD STANDS FOR ALWAYS DOMINANT



42 PTS

23 REB

2 BLK



The first player to have multiple 40-20 games as a Laker since Shaq and LA gets their 4th straight W! pic.twitter.com/6QuCplRwI4 — NBA (@NBA) January 28, 2025

ЛеБрон Джеймс завърши с 22 точки, седем борби и осем асистенции за Лейкърс, които са с четири поредни победи и шест от последните седем мача.

Майлс Бриджис отбеляза 26 точки и спечели осем борби за Хорнетс, които загубиха три от последните си четири мача. Шарлът, който е предпоследен в Източната конференция с едва 12 победи от 43 мача, остана без Ламело Бел, който напусна с контузия в левия глезен във втората четвъртина.

Амен Томпсън наниза победния кош и направи личен рекорд в кариерата си с 33 точки при победа на Хюстън Рокетс със 114:112 срещу шампиона Бостън Селтикс. Четвъртият избор в драфта през 2023 спечели девет борби и записа четири асистенции при завръщането в Бостън на треньора Име Юдока, който бе част от Селтикс през 2021/2022.

AMEN THOMPSON WINS IT FOR THE ROCKETS IN THE FINAL SECONDS



ROCKETS MOVE TO 12-3 WITH AMEN IN THE STARTING LINEUP THIS SEASON! pic.twitter.com/v77x2RHkV2 — NBA (@NBA) January 28, 2025

Дилън Бруукс вкара десет тройки и записа 36 точки, също нов личен рекорд, за Рокетс, които са втори на запад с 31-14 и шест мача зад лидера Оклахома Сити Тъндър.

Селтикс, за които Джейлън Браун отбеляза 28 точки, са втори в Източната конференция с 5.5 мача зад Кливланд Кавалиърс.

Дариъс Гарланд вкара 22 точки и Донован Мичъл добави 21, а Кливланд спря серия от три загуби с победа със 110:91 срещу Детройт Пистънс. Джарет Алан пък записа 25-и "дабъл-дабъл" за сезона с 15 точки и 11 борби за Кавс, които са с 22 победи и само три поражения като домакини през сезона.

Кейд Кънингам вкара 22 точки за Пистънс, които са осми на изток с 23-23.

Карл-Антъни Таунс завърши с 24 точки и 11 борби за 37-ия си "дабъл-дабъл" през сезона, а Ню Йорк Никс спечели със 143:106 срещу Мемфис Гризлис и намали пасива си от Бостън в конференцията на един мач. Микел Бриджис пък записа 28 точки при успеха срещу "гризлитата", които са трети на запад с мач зад Хюстън Рокетс.

Янис Антетокумпо и Деймиън Лилард отбелязаха по 35 точки при победа на Милуоки Бъкс със 125:110 срещу Юта Джаз, с което техният отбор остана четвърти в Източната конференция зад Никс.

GIANNIS & DAME COMBINE FOR 70 PTS



Giannis: 35 PTS (69.6 FG%) | 18 REB | 7 AST

Lillard: 35 PTS (63.6 FG%) | 8 AST | 5 REB



It's the 6th time this year they've both scored 30+ PTS, the most by any duo in the league! pic.twitter.com/KON4ofkCCP — NBA (@NBA) January 28, 2025

Маями Хийт води с половин мач пред Детройт, след като Тайлър Хиро вкара 30 точки и направи 12 асистенции за победа със 125:119 срещу Орландо Меджик след две продължения. Бам Адебайо добави 26 пункта, включително шест в последната добавена част.

Преди началото на срещата Маями отстрани Джими Бътлър безсрочно заради действия, вредящи на имиджа на клуба.

(2/2) The suspension is due to a continued pattern of disregard of team rules, engaging in conduct detrimental to the team and intentionally withholding services. This includes walking out of practice earlier today. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 27, 2025

