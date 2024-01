Защитаващата титлата си Коко Гоф се класира за четвъртфиналите в Оукланд

Водачката в схемата и защитаваща титлата си от миналата година Коко Гоф (САЩ) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за жени на твърди кортове в Оукланд (Нова Зеландия) от сериите УТА 250 с награден фонд 267 082 долара.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2023-а Гоф се наложи над чехкинята Бренда Фрухвиртова с 6:3, 6:0.

16-годишната Фрухвиртова нямаше шансове срещу американката, която поведе с 3:2 в първия сет и с 5:0 във втория, за да стигне без проблеми до крайния успех.

Следващата съперничка на американката ще бъде осмата поставена Варвара Грачьова (Русия), която елиминира Лилу Сун (Швейцария) с 6:3, 6:4.

№2 Елина Свитолина (Украйна) също продължава напред. Тя победи участващата с "уайлд кард" Ема Ръдукану (Великобритания), шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2021 г., с 6:7(5), 7:6(3), 6:1 в изключително равностоен двубой.

Радукану ще се отправи към Откритото първенство на Австралия, което започва на 14 януари, уверена във физическата си форма след завръщането на корта след деветмесечна пауза поради контузия.

Тя изигра два маратонски мача в Оукланд, преминавайки и през двата невредима, въпреки че игра с лента на дясното си бедро днес. Мачът й със Свитолина продължи почти три часа.

Радукану водеше с 5:2 в първия сет, но в крайна сметка трябваше да премине през тайбрек след 71 минути. Свитолина поведе в началото на втория сет, но Радукану се пребори отново, за да стигне до тайбрек. Тя спечели първите две точки при сервис на Свитолина, но след това бившата номер 3 в света украинка доминираше и изравни след нови 67 минути. Украинката поведе с 5:0 в третия сет и след 6:1 затвори мача.

The least you can expect from the 2023 Comeback Player of the Year



No.2 seed @ElinaSvitolina fights back from a set down against Raducanu to arrange an Auckland quarterfinal with Bouzkova!#ASBClassic pic.twitter.com/PSomcV415m