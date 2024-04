Завърза се битката за първото място в Западната конференция на НБА

За първи път в историята на НБА три отбора са с равен актив на върха, един мач преди края на редовните 82 мача. Оклахома Сити Тъндър, Минесота Тимбъруулвс и Денвър Нъгетс са замесени цял сезон в битката за първото място, като по всичко изглеждаше, че миналогодишните шампиони ще надделеят над по-младите си съперници.

Въпреки това, Денвър отстъпи изненадващо като гост срещу един от най-слабите отбори в цялото първенство Сан Антонио Спърс със 121:120.

Виктор Уембаняма както винаги показа извънземно ниво с 34 точки и 12 асистенции, но не той донесе успеха на отбора си. Девонте Греъм бе рядко използвана резерва този сезон, но със сигурност ще остане запомнен с решаващия кош при оставащи 0.9 секунди.

The euro.

The high pick-up.

The tough floater.



DEVONTE' GRAHAM'S GAME-WINNER VS. DENVER https://t.co/ers8EBA8CC pic.twitter.com/NqN7DAXqkG