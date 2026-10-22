Зелените в ЕП - вносители на текста, който критикува българското правителство

Текстът, който критикува българското правителство и премиера Румен Радев е внесен от групата на Зелените, в която не членуват български евродепутати. Текстът е внесен от германският евродепутат от руски произход Сергей Лагодински.

8 от общо 17-те български евродепутати подкрепиха резолюцията.

Това са Андрей Ковачев, Илия Лазаров, Ева Майдел, Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП), либералите Илхан Кючюк от ДПС и Христо Петров-Ицо Хазарта от ПП, както и консерваторът Танер Кабилов.

„Против“ гласуваха двамата евродепутати от „Възраждане“ в групата „Европа на суверенните нации“ (ЕСН) – Станислав Стоянов и Рада Лайкова.

Въздържаха се консерваторите Елена Йончева и двамата социалисти – Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

Във вота не взеха участие Радан Кънев (ДБ/ЕНП), Никола Минчев от ПП и „Обнови Европа“ (ОЕ), консерваторът Ивайло Вълчев от ИТН и Петър Волгин от „Възраждане“ и ЕСН.