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Зелените в ЕП - вносители на текста, който критикува българското правителство

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Германски евродепутат от руски произход е авторът на предложението

европейският парламент избра заместник председатели
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Текстът, който критикува българското правителство и премиера Румен Радев е внесен от групата на Зелените, в която не членуват български евродепутати. Текстът е внесен от германският евродепутат от руски произход Сергей Лагодински.

8 от общо 17-те български евродепутати подкрепиха резолюцията.

Това са Андрей Ковачев, Илия Лазаров, Ева Майдел, Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ и Европейската народна партия (ЕНП), либералите Илхан Кючюк от ДПС и Христо Петров-Ицо Хазарта от ПП, както и консерваторът Танер Кабилов.

„Против“ гласуваха двамата евродепутати от „Възраждане“ в групата „Европа на суверенните нации“ (ЕСН) – Станислав Стоянов и Рада Лайкова.

Въздържаха се консерваторите Елена Йончева и двамата социалисти – Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова.

Във вота не взеха участие Радан Кънев (ДБ/ЕНП), Никола Минчев от ПП и „Обнови Европа“ (ОЕ), консерваторът Ивайло Вълчев от ИТН и Петър Волгин от „Възраждане“ и ЕСН.

#вносители #групата на Зелените #българско правителство #Критика #предложение

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