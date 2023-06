Зеленски: Всеки, който избере пътя на злото, унищожава себе си

Украинският президент Володимир Зеленски коментира ситуацията в Русия в профила си в Туитър. Според него е очевидно, че Москва е силно отслабена и че вече пропагандната ѝ машина не работи.

За Владимир Путин украинският президент написа: "Този, който ненавижда хората и изпраща десетки хиляди на война, накрая се барикадира в Москва, за да се пази от тези, които сам е въоръжил."

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…