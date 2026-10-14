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Жан-Филип Гбамен пропусна последната тренировка на ЦСКА

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Чете се за: 00:37 мин.
Български футбол
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Футболистът не взе участие и в последния мач на "червените".

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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Защитникът Жан-Филип Гбамен пропусна последната тренировка на ЦСКА преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на Лига на конференциите.

Футболистът не взе участие и в двубоя срещу ЦСКА 1948 (3:2) в неделя, но „армейците“ се надяваха, че ще може да играе този четвъртък.

Играчите на ЦСКА демонстрираха добро настроение преди сблъсъка с лидера в Лига 1. Среща е в четвъртък, 15 октомври, в 19:45 часа на Националния стадион “Васил Левски”. До момента "червените" са продали над 15 000 билета.

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