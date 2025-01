Жасмин Паолини и Мадисън Кийс се класираха за втория кръг на Australian Open

Двукратната финалистка от турнирите от Големия шлем и четвърта поставена Джазмин Паолини (Италия) се класира за втория кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените. Паолини преодоля на старта 21-годишната китайска квалификантка Съцзя Вей с 6:0, 6:4 за 75 минути игра.

Италианската тенисистка спечели първия сет след шест поредни гейма, а във втората част поведе с 4:2 и затвори срещата при втория си мачбол за крайното 6:4.

Във втория кръг тя ще се изправи срещу Рената Сарасуа от Мексико, която отстрани американката Тейлър Таунсенд с 6:7(6), 6:1, 6:2.

19-ата в схемата Мадисън Кийс също се класира за следващия етап след успех над сънародничката си Ан Ли с 6:4, 7:5 в двубой, продължил 70 минути. Кийс ще играе срещу Елена Габриела Русе във втория кръг.

Тунизийката Онс Жабюр, трикратна финалистка от Големия шлем, елиминира украинката Анхелина Калинина с 6:3, 6:3 и очаква сблъсък с Камила Осорио. На старта на турнира в Мелбърн колумбийската тенисистка се наложи над 31-ата поставена Мария Сакари от Гърция с 6:4, 6:7(4), 6:4. Срещата продължи два часа и 35 минути.

