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Жена отива на съд за държане на наркотици на стойност над 1,3 млн. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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жена отива съд държане наркотици стойност млн евро
Снимка: БТА
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Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението на 11 май 2026 г. в жилище в София обвиняемата държала без надлежно разрешително фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Наркотичните вещества са с общо нетно тегло 1508,60 грама и на обща стойност 1 300 062,44 евро.

Обвиняемата е с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

#1,3 милиона евро #държане на наркотици #предава на съд #Софийска градска прокуратура #жена

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