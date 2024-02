Жребият събра Италия, Белгия и Франция в една група за Лигата на нациите

Отборите на Италия, Белгия и Франция попаднаха в най-интересната група от Лига А за следващото издание на турнира Лига на нациите, жребият за който беше изтеглен по-рано тази вечер в Париж.

Трите тима бяха събрани в група А1, а компания там ще им прави селекцията на Израел, която в последното издание на надпреварата спечели промоция за най-горната дивизия.

Небесносините обаче категорично се очертават като аутсайдер с оглед на съперниците им, като очакваният са италианци, белгийци и французи да се борят за първите две места, които дават право на участие в четвъртфиналите на състезанието.

Актуалният шампион в Лигата на нациите Испания пък ще стартира защитата на трофея си от група, където са още съставите на Дания, Швейцария и Сърбия.

Португалия, която триумфира в първото издание на турнира, ще спори с Хърватия, Полша и Шотландия, а в последната група от Лига А се очертават също интересни битки, тъй като там попаднаха отборите на Нидерландия, Германия, Унгария и Босна и Херцеговина.

Съставът на Англия пък, който преди две години изпадна в Лига В и сега ще бъде мотивиран бързо да си върне мястото сред най-добрите, изглежда като твърд фаворит в своя поток, където са още Финландия, Ирландия и Гърция.

2024/25 Nations League draw



The most exciting group is ____ #NationsLeague pic.twitter.com/q1Uvb4AkkD