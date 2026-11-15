Жулиен Епайяр спечели състезанието от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия в Щутгарт и се върна на върха във временното класиране

Жулиен Епайяр спечели състезанието от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия на Longines FEI в Щутгарт, което БНТ 3 излъчи на живо.

Французинът в тандем с Льо Култр дьо Мюзе завърши без наказателни точки в баража за излъчване на победителя, както и първите петима, но с най-добро време 34.10 секунди заслужи победата.

Втори остана Едуардо Менезеш от Бразилия с кон Лондон тайм, който постигна време 34.73, а подиума допълни шведът Педер Фредриксон с кон Алкапоне де Кармил и резултат от 35.51 секунди.

Хенрик фон Екерман и Кинг Едуард се наредиха четвърти с 35.60, а Топ 5 затвори Стив Герда от Швейцария с Динамик с време 35.63 сек.

"Аз съм наистина щастлив. Моят кон беше потресаващ днес в четвъртия кръг в Щутгарт, на него дължа този резултат", каза победителят Жулиен Епайяр.

Той се върна на върха в класирането на Западно-европейската лига по прескачане на препятствия след първите четири старта, измествайки Рихард Вогел. Това бе втора победа за Епайяр в лигата, след като триумфира с Льо Култр дьо Мюзе и във втория кръг в Лион, Франция.

Французинът има актив от 45 точки, следван от Хенрик фон Екерман от Швеция с 38.

Вогел, който спечели в третия кръг във Верона, вече е трети с 37 точки. Днес германецът с жребеца Клодио не успя да влезе в челната десетка и завърши извън зоната на точките.

Предстоят още 9 старта, а следващото състезание е на 29 ноември в Мадрид и отново ще бъде излъчено пряко по БНТ 3.

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