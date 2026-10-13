Зверев оцеля срещу Бублик и се класира за четвъртфиналите в Шанхай

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай за първи път от 2019 година. Във вторник германецът постигна изключително трудна победа над Александър Бублик със 7:6(6), 4:6, 7:6(1).

Зверев спаси четири сетбола в първата част, справи се с проблем в глезена във втория сет, а в решителния тайбрек вдигна значително нивото си и не остави шансове на съперника. Първата ракета в схемата се наложи след два часа и 41 минути игра. Той достигна до четвъртфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000 за 40-и път в кариерата си и продължава преследването на осмата си титла от тази категория и първа в Шанхай.

„За съжаление, глезенът ми създаваше проблеми. Това донякъде е разбираемо, защото играя много тенис, което всъщност е добър знак, тъй като показва, че се представям добре. Все повече усещам натоварването върху тялото си, но съм щастлив, че успях да продължа напред. Мачът беше труден, защото той играе невероятен тенис“, коментира Зверев.

Германецът излезе на корта за първи път, след като в понеделник си гарантира първото място в годишната класация на АТП за 2026 година. Зверев, който е спечелил две титли от Големия шлем през сезона, ще стане 30-ият тенисист в историята, достигнал до върха на световната ранглиста на АТП. Най-ранната възможна дата за това е 2 ноември. Настоящият №1 Яник Синер ще пропусне остатъка от сезона заради контузия в коляното, а третият в света Карлос Алкарас вече няма възможност да изпревари Зверев до края на годината.

След първи сет, в който сервиращите имаха предимство, Бублик стигна до четири възможности да спечели частта, но не успя да се възползва от нито една. Първият сетбол дойде при сервис на Зверев за резултат 5:6, но казахстанецът се отказа от удар с форхенд и изпрати топката в мрежата. При аванс от 6:3 точки в тайбрека Бублик допусна две неточности при къси топки, а след това изпрати форхенд в аут. Зверев се възползва от първия си сетбол и затвори частта с воле.

Бублик обаче отговори във втория сет и стана едва вторият тенисист в турнира, успял да пробие сервиса на Зверев. Това се случи, след като германецът изпрати мощен бекхенд в аут. Казахстанецът намали непредизвиканите си грешки от основната линия и допусна само осем в сета, с което изравни резултата. Междувременно Зверев видимо изпитваше физически затруднения и на няколко пъти се хващаше за десния глезен.

В решителната трета част германецът отказа да се предаде. Той навакса изоставане от пробив и стигна до успеха с един от общо 14-те си аса в мача. С победата Зверев намали изоставането си срещу Бублик в преките двубои на 2:3.

На четвъртфиналите германецът ще се изправи срещу Алекс де Минор. Австралиецът записа една от най-силните си победи за годината, след като елиминира Карен Хачанов с 6:3, 6:4.

Де Минор достигна до финала на турнира от категория АТП 500 в Пекин миналата седмица, а в Шанхай все още няма загубен сет. 27-годишният тенисист ще играе за десети път на четвъртфиналите на турнир от сериите Мастърс 1000 и за втори път през този сезон, след като достигна до тази фаза и в Монте Карло.

В момента Де Минор заема деветото място в класирането на живо за Финалите на АТП в Торино и на практика държи последната квота за престижния заключителен турнир на сезона. Отсъствието на Синер заради травмата в коляното допълнително увеличава шансовете на австралиеца да намери място сред най-добрите осем за годината.