Зверев започна с победа на US Open, Тийм се сбогува с публиката в Ню Йорк

Григор Димитров и Виктория Томова стартират на US Open в понеделник

Четвъртият поставен Александър Зверев (Германия) се класира за втория кръг на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open. На старта Зверев, финалист в турнира от 2020 г., се наложи над сънародника си и участващ като "щастлив губещ" Максимилиан Мартерер с 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:2 за два часа и 57 минути игра.



Двамата си размениха по един пробив във втория сет, но Мартерер се наложи в тайбрека и изравни, преди Александър Зверев да спечели следващите две части.



13-ият поставен американец Бен Шелтън елиминира австриеца Доминик Тийм след 6:4, 6:2, 6:2. За Тийм, шампион в турнира от 2020 г., това беше последен двубой на US Open. Още преди няколко месеца австриецът сподели, че ще прекрати кариерата си в края на сезона.



„Минаха 10 години, откакто за първи път играх тук. Моментът е специален за мен, защото на този корт постигнах най-големия успех в кариерата си. За съжаление, през 2020 г. не играхме пред публика и не успях да споделя момента с вас. Беше невероятно. Малко съм тъжен, но от друга страна съм изключително щастлив, че имах възможността да изиграя още един двубой на централния корт на US Open“, коментира Тийм в интервюто след двубоя.



За втория кръг се класира и испанецът Роберто Баутиста Агут, надиграл италианеца Лука Нарди със 7:5, 7:6(3), 7:6(5), както и аржентинецът Фрасиско Комесана, който постигна успех над швейцареца Доминик Щрикер след обрат с 4:6, 6:3, 7:6(4), 6:3.



Комесана ще има за съперник Юго Юмбер в следващия етап, а Баутиста Агут ще играе срещу Бен Шелтън.

