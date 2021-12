10 нови астронавти в НАСА

Още 10 астронавти се присъединиха към американския космически отряд.

Шестима мъже и четири жени бяха официално представени в космическия център на НАСА в Хюстън. Те са избрани измежду повече от 12 хиляди кандидати.

Възрастта на новите астронавти е между 32 и 45 години и половината от тях са военни пилоти. От януари им предстои 2-годишно обучение, което включва работа и поддръжка на Международната космическа станция, обучение за излизане в открития Космос, роботика, владеене на руски език.

НАСА е подбрала и обучила 360 астронавти от 1959 г. досега.

From Alaska to Florida, the 10 women and men selected for our 2021 astronaut candidate class bring an incredible range of experience—which they'll use as we explore the Moon and expand our presence in low-Earth orbit.



