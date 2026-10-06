1012 години от смъртта на цар Самуил: За първи път българи могат да се поклонят пред останките му на тази дата

На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. За първи път българите могат да отдадат почит пред тленните му останки на самата дата на кончината му. Те са положени в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия“, след като бяха върнати в България.

Отец Евтимий Куков в "Денят започва"разказа за символиката на датата и за интереса на хората към останките на българския владетел. Той посочи, че възможността за поклонение пред останките на цар Самуил е от събота, когато те бяха положени в храма.

Панихидата за цар Самуил вече е била отслужена в събота, уточни свещеникът. По думите му днес няма да има специално богослужение по повод годишнината от смъртта на владетеля.

„Беше отслужено в събота и по чина, по който е необходимо да се направи, е го направено в събота технически. И днеска нямаме повод да правим нещо конкретно, което пък да натоварва програмата и на държавата и на църквата“, каза отец Евтимий Куков.

На въпрос дали цар Самуил вече е включен конкретно в богослуженията, отец Евтимий Куков обясни, че православните български царе се поменават по време на службите, но за Самуил няма отделен чин.

„Ами всички наши православни царе се поминават първо на Проскомидията, след това си ги поминаваме и на Великия вход, така че конкретно за нашия цар Самуил нямаме конкретно поминаване или поне докато Светият Синод или пък нашият светейши патриарх не благословят нещо различно, дотогава нямаме какъв чин, по който да споменаваме конкретно цар Самуил“, каза свещеникът.

Отец Евтимий Куков коментира и интереса на хората към останките на цар Самуил в дните след връщането им в България. По думите му много граждани са дошли в храма, но отношението към тленните останки не бива да се приравнява с поклонението пред светите мощи.

„Факт е, имаше много хора, които се опитаха да дойдат, други, които влязоха, и естествено имаше такива хора, които предпочетоха да смятат, че е нещо вайрал - тази нова думичка. Не толкова да се поклонят или да почетат по-скоро, защото поклонът пред тленни, както вие много пъти повторихте, останки не е като да се поклониш на свети мощ. Ние имаме толкова много мощи на светите и на църквата в нашия храм, но рядко някой пожелава да се поклони тях, но пак ето пред цар Самуил доста хора решиха да се поклонят, може би със същата идея, че се поклонят на свети мощи“, допълни отец Евтимий Куков.

Всеки, който желае, може да посети храма „Света София“, където са положени тленните останки на цар Самуил.

Вижте повече във включването на Теодора Георгиева.