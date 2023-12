28 години по-късно мач от Висшата лига отново се изигра на Бъдни вечер

В навечерието на Рождество Христово навярно хиляди футболни фенове по света си пожелават както здраве и благоденствие за тях и близките им хора, така си и мечтаят техният подарък да бъде успешно представяне на любимия им отбор в следващите месеци и години... в случая на привържениците на Манчестър Юнайтед може би и нов собственик на клуба или поне по-светли времена след влизането в клуба на Джим Ратклиф.

Вместо към "червените дяволи" обаче ще погледнем към двама от техните съперници във Висшата лига - Уулвърхямптън и Челси. "Вълците" и лондончани получиха рядко срещаната възможност да донесат най-добрия подарък за своите фенове и то часове преди Коледа, а именно победа в мач от елита на Англия.

На стадион "Молиню" в Западен Мидландс в крайна сметка радостта бе за домакините, които се наложиха с 2:1 в последната среща от 18-ия кръг на първенството и по този начин се изкачиха до 11-ото място с 22 точки, колкото впрочем има и съставът на Челси на 10-ата позиция.

Мачът между тези два отбора обаче отбеляза любопитен момент в историята на Висшата лига, тъй като той бе първият, който се изиграва навръх Бъдни вечер след пауза от 28 години.

Феновете на английския футбол са добре запознати с т.нар. "Boxing Day" (26 декември), който обикновено включва и интригуващи сблъсъци от елита на Острова. Този път обаче такъв имаше и два дни по-рано между Уулвс и Челси, като това бе едва вторият случай в историята, в който среща от Премиър лийг се състоя на 24 декември. За първия подобен двубой трябва да се върнем до сезон 1995/96, когато в навечерието на Коледа един срещу друг се изправят тимовете на Лийдс и Манчестър Юнайтед, като тогава "белите" печелят с 3:1.

This is the first time there has been a Premier League game on Christmas Eve since 1995 when Leeds beat Man United 3-1! pic.twitter.com/EanzxzF1kg