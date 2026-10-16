74 изследователи от БАН са в световна класация за топ учени

64 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите два процента топ учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация), съобщиха от институцията.

20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията. В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 102 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на над 12 милиона учени, които имат публикации и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Отделна класация е изготвена за влиянието върху научното развитие през предходната година. Тя включва още 10 учени и членове на БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие. Така в двете класации общият брой на учените, свързани с БАН, е 74.