Ал-Насър отпадна от Кралската купа на шампионите

Ал-Насър загуби минимално домакинството си на Ал Уехда в полуфиналния двубой от Кралската купа на шампионите.

Жан-Давид Богуел отбеляза победното попадение за гостите в 23-ата минута.

В началото на второто полувреме Жан-Давид Богуел получи втори жълт картон и бе изгонен. До края на срещата обаче Кристиано Роналдо и съотборниците му не успяха да се възползват от численото си преимущество на терена.

ELIMINATED! Al-Nassr, Cristiano Ronaldo's team, has just been eliminated from the Kins Cup.



Knocked out of Riyadh Super Cup

Knocked out of Saudi Super Cup

No longer 1st in the Saudi League

Knocked out of Saudi King Cuppic.twitter.com/XJnuoFFrIx