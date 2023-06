Александър Бублик спечели първата си титла на трева в Хале

Александър Бублик от Казахстан се поздрави с успех на турнира по тенис в германския град Хале, побеждавайки на финала Андрей Рубльов (Русия) с 6:3, 3:6, 6:3 за 1 час и 36 минути.

Бублик печели за първи път турнир от веригата АТР 500 в кариерата си и за втори път изобщо вдига титла от Тура. Той до момента имаше два участия на финал на тревни кортове, но загуби в Нюпорт два пъти – през 2019 и през 2022 година.

Макар да се наложи да играе три сета, казахстанецът показа здрави нерви през цялата среща. Той заложи на агресивно начало, започна да обстрелва Рубльов с мощни удари, което не позволи на руснака в нито един момент да излезе на мрежата. И макар да подаваше, Рубльов претърпя пробив и изоставаше с 0:3. До края на частта Бублик продължи в същия стил и даде едва две точки на противника при свое подаване.

Във втория сет №3 в схемата Рубльов опита да върне пробива в четвъртия гейм, но опитът му беше отразен. Все пак това му се получи като намерение при 4:2, когато затвърди втората си възможност в сета и изравни 1-1 след 6:3.

Но в третия сет отличното подаване на Бублик отновo доминираше. Той направи брейк за 2:0, реализирайки третата възможност при това подаване на противника. След това остана стабилен при своя си сервис и не позволи изненади.

