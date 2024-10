Александър Везенков не спаси Олимпиакос от грешен ход в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво на старта на новия сезон в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Фенербахче със 71:82 в среща от откриващия кръг, изиграна в "Юлкер Спортс Арена". Двата отбора не изневериха на традицията и сътвориха пореден зрелищен дуел помежду си, но във финалните акорди селекцията на Шарунас Ясикевичус излезе на печелившата страна срещу тази на Йоргос Барцокас. След финалната сирена пък напрежението взе връх и двамата треньори влязоха във вербален конфликт.

Все пак турците не могат да се зарадват напълно на успеха, тъй като дадоха свидна жертва в лицето на Скоти Уилбекин, който се контузи още в началото на мача.

.@FBBasketbol gets the W on their season opener at home! pic.twitter.com/oG6WmXHxhC — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2024

Откриващите минути преминаха по-скоро в опипване на почвата, като присъствието на Бобан Мариянович осигури ранно водачество на домакините. Найджъл Уилямс-Гос бе замесен във всичко на интересно за гостите, но двата отбора се постараха да неутрализират силните на своя съперник и турците си издействаха 4 точки разлика в края на встъпителния период.

„Фенерите“ взимаха по-добрите решения в началото на следващата десетка и се чувстваха доста по-комфортно на паркета. Постепенно бързи атаки, завършени от Моузес Райт и Шакил МакКисик, както и прилив на енергия в защита, обърнаха развоя на събитията и гърците се оттеглиха в съблекалнята при 36:32.

Обединените усилия на Бонзи Колсън, Уейд Болдуин и Найджъл Хейс-Дейвис окрилиха отбора от Истанбул за пълен обрат на старта на третата част. Райт се със задачата да запали искрата за „червено-белите“, които не пропуснаха да си припомнят какво е дълго време да държиш лидерството в свои ръце, но Бонзи Колсън се погрижи да извоюва точка актив за участника в турския елит след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе в откриващите моменти на заключителната четвърт. Филип Петрушев и МаКисик бяха основната огнева мощ на тима от Пирея, докато от другата страна Сертач Шанлъ създаваше проблеми на гръцката защита. На сцената отново изгряха Болдуин, Колсън и Хейс-Дейвис, които съсипаха нервите на гърците в последните 3 минути и зарадваха своите фенове с победа.

Shaquielle from WAY DOWNTOWN at the end of the shot clock#MotorolaMagicMoments l @Moto l @Olympiacos_BC pic.twitter.com/XxJhTrCMF0 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2024

Както по традиция, Везенков бе селектиран в стартовата петица и имаше своите моменти. Българският национал постави името си сред най-добрите реализатори, но до голяма степен бе ограничен от високите на домакините, особено от Хейс-Дейвис. Крилото се прибра в съблекалнята с 11 точки и 4 борби за 31 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/4 от средна дистанция, 1.2 зад арката и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Моузес Райт се отчете с 15 точки и 7 борби от неговите съотборници. Шакил МакКисик се разписа с 13 точки.

Уейд Болдуин бе над всички за турците с 19 точки, 5 борби и 7 асистенции. Найджъл Хейс-Дейвис реализира 15, Бонзи Колсън приключи с 10 и 9 овладени под двата ринга топки.

На 11 октомври (петък) гърците ще домакинстват на Жалгирис, докато ден по-рано "фенерите" ще имат визита на другия турски отбор в турнира на богатите - Анадолу Ефес.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: