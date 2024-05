Александър Зверев е първият финалист на турнира от сериите ATP 1000 в Рим

Александър Зверев се наложи срещу Алехандро Табило след обрат с 1:6, 7:6 (4), 6:2 и се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в Рим с награден фонд от 9.09 милиона евро.

Чилиецът, който не бе губил сет досега, постигна два пробива в първата част и поведе в резултата, но в тайбрека на втората част германският представител взе аванс от 5:3 и изравни при 7:4.

В последния сет поставеният под номер 3 два пъти спечели подаването на Табило и приключи срещата още при първата си възможност след два часа и 19 минути на корта.

THE sequence. ️



