Александър Зверев и Алекс Де Минор са осминафиналисти на Мастърса в Маями

Германецът Александър Зверев достигна до осминафиналите на АТР Мастърс 1000 турнира в Маями, САЩ след успех в два сета над представителя на домакините Кристофър Юбанкс.

Поставеният под №4 Зверев надигра своя съперник със 7:6(3), 6:3 за час и 41 минути игра.

В първия сет финалистът в надпреварата от 2018 година допусна да изостане с 3:5 гейма, но въпреки това успя да изравни резултата, в последвалия тайбрек взе своето след успех със 7-3 точки.

Втората част започна отлично за Зверев, който след ранен пробив поведе с 3:0 гейма и въпреки че трябваше да отразява три брейкбола в деветия гейм, германският тенисист направи необходимото по пътя към успеха с 6:3.

По този начин Александър Зверев се класира за осминафиналите в Маями за общо четвърти път в своята кариера, като любопитното е, че до този момент той никога не е губил мач на тази фаза, а негов съперник там през настоящия сезон ще бъде руснакът Карен Хачанов, който елиминира Франсиско Серундоло от Аржентина с 6:1, 5:7, 7:6(5).

Demon on the rise in The Magic City @alexdeminaur sets up a fourth round clash against Marozsan, after seeing off Struff 7-6(3) 6-4.@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/vKiQAjU8nN