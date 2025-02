Александрова продължава приказната си серия в Доха

Приказката на Екатерина Александрова на турнира WTA 1000 в Доха продължава. Рускинята, която отстрани световната номер 1 Арина Сабаленка във втория кръг, се класира за полуфиналите, след като преодоля съпротивата на шестата в схемата Джесика Пегула с 4:6, 6:1, 6:1 за час и 42 минути.

30-годишната тенисистка е в серия от осем поредни победи, след като преди седмица триумфира на турнира WTA 500 в Линц.

Александрова започна нервно сблъсъка, допускайки 24 непредизвикани грешки в първия сет, който тя загуби с 6:4. В следващите две части обаче рускинята бе безмилостна срещу световната номер 5 и в рамките на по-малко от час реализира пълния обрат.

В спор за място на първия ѝ финал на турнир от сериите WTA 1000 Екатерина Александрова ще се изправи срещу победителката от двубоя Марта Костюк - Аманда Анисимова.

What a turnaround



Alexandrova defeats Pegula 4-6, 6-1, 6-1 and will meet the winner of Kostyuk/Anisimova in the semifinals!#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/dk2pZTo04L