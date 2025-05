Каспер Рууд продължава победната си серия

Каспер Рууд се класира за четвъртия кръг на Мастърса в Рим с награден фонд от осем милиона евро. Поставеният под №6 елиминира представителя на домакините Матео Беретини след 7:5 в първия сет и отказване на италианеца при 2:0 във втория.

Not the way we wanted it to end @MattBerrettini is forced to retire against Ruud. @CasperRuud98 advances to the next round in Rome. @InteBNLdItalia | #IBI25 pic.twitter.com/3pkxyKDPTz