Григор Димитров открива вечерната сесия на централния корт в четвъртък

Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров ще изиграе двубоя си от втория кръг на турнира в Бризбейн в четвъртък. Организаторите на надпреварата от сериите АТР 250 поставиха срещата на Димитров с Рафаел Колиньон (Белгия) да открие вечерната сесия на централния корт „Пат Рафтър Арена“. Началото е след 10:30 часа българско време.

Това ще бъде първи двубой между двамата, а победителят ще се класира за четвъртфиналите в турнира. Колиньон е на 23 години и започна участието си в турнира от квалификациите. В първия кръг на основната схема той победи петия поставен Денис Шаповалов (Канада). В момента белгиецът е 84-ти в ранглистата на АТР.

От своя страна Димитров, двукратен шампион в Бризбейн, се справи на старта с Пабло Кареньо Буста (Испания).

Спечелилият срещата Димитров – Колиньон ще срещне на четвъртфиналите Контен Али (Франция, квалификант) или Брендън Накашима (САЩ), които ще премерят сили утре в дневната сесия.