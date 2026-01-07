Лидия Енчева с победа и на единично в Египет

Българската тенисистка Лидия Енчева се класира за втория кръг на единично на турнира на твърди кортове в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 в схемата победи на старта италианката Джулиана Бестети с 6:3, 6:1 за 83 минути.

Енчева направи серия от три успешни гейма в края по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.

По-късно днес българката Дария Великова излиза срещу втората поставена Камила Занолини (Италия).

Вчера Енчева достигна и до четвъртфиналите на двойки в надпреварата.