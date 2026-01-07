БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анисимова с убедителна победа в Бризбейн

Американката доминираше през целия мач, като допусна само един пробив и на свой ред реализира пет.

Аманда Анисимова
Снимка: БТА
Слушай новината

Третата в световната ранглиста Аманда Анисимова започна убедително участието си на турнира от категория WTA 500 в Бризбейн, след като се класира за третия кръг. Американката не остави шансове на представителката на домакините Кимбърли Бирел и спечели с 6:1, 6:3 в двубой, продължил малко над час.

Анисимова доминираше през целия мач, като допусна само един пробив и на свой ред реализира пет, включително решителния за затварянето на втория сет при 5:3. В следващия кръг 24-годишната тенисистка ще се изправи срещу украинката Марта Костюк.

Поставената под №4 Джесика Пегула също стартира с победа, но след далеч по-оспорван сблъсък. Американката надделя над Анна Калинская с 6:2, 2:6, 6:4 за близо два часа игра, демонстрирайки по-голяма стабилност на сервис в решаващите моменти. В третия кръг Пегула ще срещне Даяна Ястремска.

Изненадата на деня поднесе финалистката в Бризбейн от 2018 година Александра Саснович. Беларускинята елиминира 14-ата в света Клара Таусон с 6:2, 6:3, като впечатли с отлична ефективност на първи сервис и четири реализирани пробива. Следващото препятствие пред Саснович ще бъде Людмила Самсонова.

Успешен старт записа и деветата в ранглистата Мира Андреева. Рускинята загуби първия сет срещу квалификантката Оливия Гадецки, но след това наложи пълна доминация и спечели с 4:6, 6:1, 6:2. В битка за място на четвъртфиналите Андреева ще се изправи срещу чехкинята Линда Носкова.

