Анди Мъри отпадна в откриващия кръг на Мастърса в Шанхай

Бившият №1 в световната ранглиста в мъжкия тенис Анди Мъри загуби още в първия кръг на турнира от сериите АТР Мастърс 1000 в Шанхай, Китай, отстъпвайки в два сета на руснака Роман Сафиулин.

Мъри, който е шампион в надпреварата от 2010, 2011 и 2016 г. допусна поражение с 3:6, 2:6 за точно час и 40 минути игра.

Сафиулин надигра тотално носителят на три титли от Големия шлем и във втория кръг ще се изправи срещу поставения под №9 Александър Зверев, който по право почива на старта.

В друг интересен дуел от откриващия кръг на надпреварата друг трикратен шампион в турнирите от Шлем Стан Вавринка загуби в много оспорван двубой с 4:6, 6:7(7) от сърбина Душан Лайович.

За Лайович това бе първи успех в кариерата му срещу швейцареца, а в спор за място в третия кръг световният №54 ще играе срещу 23-ия в схемата Талон Грийкспор от Нидерландия.

Напред към втория кръг продължава и австралиеца Танаси Кокинакис, който надигра с 6:2, 6:4 опитния Фабио Фонини, за да си уреди в следващата фаза мач срещу 16-ия поставен Хуберт Хуркач от Полша.

Първата ракета на домакините от Китай Чжъчжън Чжан също се класира за втория кръг, след като срази френския ветеран Ришар Гаске с 6:1, 6:2. За 26-годишния Чжан сега предстои двубой срещу Томас Мартин Ечевери от Аржентина.

Hometown HERO



Zhizhen Zhang defeats Gasquet 6-1 6-2 for a first win at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/wUHaYVuwdw