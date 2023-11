Андрей Рубльов записа победа №20 за сезона в сериите "Мастърс"

Андрей Рубльов стана едва четвъртият тенисист през годината, който достигна до границата от 20 победи в турнирите от сериите "Мастърс", след като надделя над нидерландеца Ботек ван де Зандсхулп с 6:3, 6:3 и се класира за четвъртфиналите на надпреварата с награден фонд 5,8 милиона евро в Париж.

Поставеният под номер 5 руснак пласира 18 печеливши удара и допусна само 4 непредизвикани грешки в 65-минутния двубой и за 12-и път през сезона влиза сред осемте най-добри в състезание от Тура на АТП.

Той записа 20-и успех в 27 мача от веригата, като само Карлос Алкарас (Испания) и Даниил Медведев (Русия) с по 25 и Яник Синер (Италия) с 21 имат повече победи от него в "Мастърс" сериите през 2023 година.

Classy Andrey @AndreyRublev97 is a man on a mission, the fifth seed leads Van De Zandschulp 6-3.@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/Fhj1zVJmZ4